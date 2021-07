Suisse - Espagne : Voir la séance de tirs au but en vidéo

Revivez sur MYTF1, l'intégralité de la séance de tirs au but du quart de finale Suisse - Espagne (1-1, 1-3 TAB), rencontre qui s'est jouée à Saint-Pétersbourg. A égalité après120 minutes, les deux nations se sont départagées aux tirs au but. Complètement folle, cette séance a vu cinq tentatives être ratées au total. Unai Simon, auteur de deux parades, et Yann Sommer, qui a mis en échec Rodri, se sont illustrés. Mikel Oyarzabal a marqué le tir au but décisif.