Tous les buts des France - Portugal à l'Euro en vidéo

Avant le Portugal - France de l'Euro 2020, les deux nations se sont affrontées lors de trois éditions précédentes, avec à chaque fois des matches rentrés dans la légende. Tout a commencé en 1984 avec une demi-finale d'anthologie à Marseille, remportée au bout du suspense 3-2 par la bande à Platini ; puis vint 2000, toujours en demi-finale, toujours en prolongation, avec un penalty en or de Zidane ; enfin 2016 et la finale perdue au Stade de France sur ce but d'Eder, également en prolongation. Revivez tous les buts inscrits lors de ces rencontres de très haut niveau.