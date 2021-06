Turquie - Italie (0-0) : Voir l'occasion d'Insigne en vidéo

Revivez en images sur MYTF1, l'énorme occasion de Lorenzo Insigne la première grosse opportunité du match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. trouvé sur le côté gauche de la surface de réparation, l'attaquant du Napoli et de la Nazionale a trop ouvert son pied face à la cage turque et raté le cadre. Dominatrice lors de la première période, la Squadra Azzura a fait forte impression face à l'équipe des Lillois Zeki Çelik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz.