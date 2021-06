Turquie - Italie (0 - 0) : Y avait-il penalty pour l'Italie ?

Revivez en images sur MYTF1 la main de Zeki Çelik à la 45e+1 minute du match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. La Squadra Azzura a goûté à l'application de la nouvelle loi sur les mains dans la surface de réparation. Revue et corrigée par l'IFAB, l'organisme qui régit les lois du jeu en mars dernier, la règle devait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Mais l'application du nouveau règlement a été avancée à l'Euro 2020 et cela a pesé dans la décision de monsieur Makkiele, l'arbitre de la rencontre.