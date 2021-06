Turquie - Italie (0 - 1) : Voir le but csc de Demiral en vidéo

Revivez en images sur MYTF1 le premier but de l'Euro 2020, marqué lors du match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. A la 53e minute de la rencontre, Merih Demiral a marqué un but contre son camp en reprenant involontairement un centre italien venu du côté droit et tapé Domenico Berardi. Largement dominée lors cette rencontre, la Turquie a été logiquement punie par la Squadra Azzura.