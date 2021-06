Turquie - Italie (0 - 2) : Voir le but d'Immobile en vidéo

Revivez en images sur MYTF1 le deuxième but du match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. A la 66e minute de la rencontre, Ciro Immobile a mis la Squadra Azzura à l'abri en envoyant le cuir au fond de la cage turque après une superbe reprise du pied droit, frappée depuis la surface de réparation. Le buteur de la Lazio Rome, souvent maladroit avec la sélection nationale d'Italie, a marqué ici son 14e but international en 47 sélections en trompant Uğurcan Çakır, le portier turc. Devant un Stadio Olimpico conquis et heureux, l'Italie a elle assommé son adversaire, plutôt faible.