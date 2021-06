Turquie - Italie (0 - 3) : Voir le superbe but d'Insigne en vidéo

Revivez en images sur MYTF1 le troisième but de la sélection italienne lors du match d'ouverture contre la Turquie. A la 79e minute de la rencontre, Lorenzo Insigne a inscrit le troisième but de la Squadra Azzura face à une faible équipe turque. Trouvé dans la surface côté gauche, le joueur du Napoli a enroulé une belle frappe du pied droit et trouvé le petit filet de la cage de Uğurcan Çakır, le portier de la Turquie. Ce but a été la conséquence d'un superbe mouvement collectif, avec une récupération dans l'entrejeu, suivi d'un jeu de passes de la droite vers la gauche. Les hommes de Roberto Mancini ont régalé le Stadio Olimpico de Rome.