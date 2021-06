Turquie - Italie : Voir le match du trio d'attaque italien en vidéo

Revivez en images sur MYTF1 les meilleurs moments du trio d'attaque italien lors du match d'ouverture de l'Euro 2020, remporté par l'Italie face à la Turquie (0-3). Disputée au Stadio Olimpico, cette première rencontre du Championnat d'Europe a vu les locaux s'imposer de manière logique par trois buts d'écart. Aligné au coup d'envoi par Roberto Mancini, le trio Domenico Berardi - Ciro Immobile et Lorenzo Insigne a répondu aux attentes en étant omniprésent sur le front et toujours dangereux. Les trois hommes ont été impliqués sur les trois buts de la soirée Merih Demiral avait ouvert le score après la pause suite à un but contre son camp (53e, CSC), marqué après réception d'un centre de Domenico Berardi. Ciro Immobile (66e) et Lorenzo Insigne (79e) ont eux marqué quelques minutes après leur 14e et 9e but avec le maillot de la Nazionale.