Turquie - Italie : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez en images sur MYTF1 le résumé du match d'ouverture de l'Euro 2020, remporté par l'Italie face à la Turquie (0-3). Disputée au Stadio Olimpico, cette première rencontre du Championnat d'Europe a vu les locaux s'imposer de manière logique par trois buts d'écart. Merih Demiral avait ouvert le score après la pause suite à un but contre son camp (53e, CSC), avant que Ciro Immobile (66e) et Lorenzo Insigne (79e) n'aggravent le score. Devant 16 000 spectateurs présents au Foro Italico, la Nazionale a confirmé que son renouveau générationnel était une réalité et que le travail effectué par Roberto Mancini depuis 2018 avait été immense. Attendue au tournant, et finalement décevante, la Turquie n'a tiré au but qu'à trois reprises en 90 minutes. Elle est même devenue la troisième nation depuis 1980 à ne pas tirer une seule fois au but en première période.