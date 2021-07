Ukraine - Angleterre (0 - 1) : Voir le but de Kane en vidéo

Revivez sur MYTF1, l'ouverture du score d'Harry Kane lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre, rencontre qui se joue à Rome au Stadio Olimpico. A la 4e minute de la rencontre, Harry Kane a ouvert le score lors de la première occasion des Three Lions. Servi dans la surface par une passe lumineuse de Raheem Sterling, le capitaine de l'Angleterre a trompé le portier ukranien, Georgiy Bushchan, avec une frappe du droit. Le buteur de Tottenham a marqué son 2e but de la compétition.