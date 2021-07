Ukraine - Angleterre (0 - 3) : Voir le deuxième but de Kane en vidéo

Revivez sur MYTF1 le doublé d'Harry Kane lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre, rencontre qui se joue à Rome au Stadio Olimpico. A la 50e minute, Harry Kane a inscrit le troisième but des Three Lions après réception d'un centre de Luke Shaw dans la surface de réparation. Le buteur des Spurs a égalé le record d'Alan Shearer avec ce 10e en compétitions internationales.