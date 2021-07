Ukraine - Angleterre (0 - 4) : Voir le but de Henderson en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but de Jordan Henderson lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre, rencontre qui se joue à Rome au Stadio Olimpico. A la 63e minute, Jordan Henderson a marqué le quatrième but de la tête après réception d'un corner de Mason Mount. Le joueur de Liverpool a marqué son premier but en 62 sélections avec le maillot des Three Lions.