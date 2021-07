Ukraine - Angleterre (0 - 4) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les but du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre (0-4), rencontre qui s'est jouée à Rome au Stadio Olimpico. Les hommes de Gareth Southgate ont fait cavalier seul dans ce dernier quart en marquant quatre buts sans en concéder un seul. Harry Kane (4e, 50e) a marqué un doublé. Harry Maguire (46e) et Jordan Henderson (63e) y sont allés aussi de leur réalisation. Trois buts sur quatre ont été marqués de la tête.