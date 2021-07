Ukraine - Angleterre : Voir le match de Raheem Sterling en vidéo

Revivez sur MYTF1, les meilleurs moments du match de Raheem Sterling lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre (0-4), rencontre qui s'est jouée à Rome au Stadio Olimpico. Auteur d'une passe décisive sur le premier but d'Harry Kane, le joueur de Manchester City a été déterminant dans le succès des Three Lions, qualifiés pour la première fois depuis 1996 en demi-finale.