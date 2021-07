Ukraine - Angleterre : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1, le résumé du quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Ukraine et l'Angleterre (0-4), rencontre qui s'est jouée à Rome au Stadio Olimpico. Seule au monde lors de ce match, l'Angleterre de Gareth Southgate a surclassé l'Ukraine d'Andrei Shevchenko et s'est qualifiée pour le dernier carré qui se jouera à Londres, à Wembley. Harry Kane, auteur d'un doublé, Harry Maguire et Jordan Henderson ont offert la qualification aux Three Lions. De son côté, l'Ukraine, malgré quelques sursauts, n'a pas vraiment existé.