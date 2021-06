"We Are The People", l'hymne officiel de l'Euro 2020 par Martin Garrix, Bono et The Edge !

Revivez en images sur MYTF1 la prestation de Martin Garrix, The Edge et Bono lors de la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2020. Le DJ néerlandais et le leader du groupe U2 ont joué l'hymne de la compétition devant les 16 000 spectateurs du Stadio Olimpico où s'est tenue la cérémonie, à quelques minutes de la rencontre entre la Turquie et l'Italien. Dénommé "We Are The People" (Nous sommes le peuple), l'hymne de l'Euro a été dévoilé le 14 mai dernier. En 2016, c'est le DJ français David Guetta, en compagnie de la Suédoise Zara Larsson, qui avait composé et interprété l'hymne du Championnat d'Europe.