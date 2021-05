AVANT-PREMIERE – Evil : le premier épisode disponible sur MYTF1 via les box opérateurs.

Evil, votre nouvelle série fantastico-religieuse arrive le mercredi 19 mai 2021 à 23h30 sur TF1. Découvrez le 1er épisode en avant-première sur MYTF1 via votre box Internet.

Evil arrive le mercredi 19 mai 2021 à 23h30 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du premier épisode de cette série horrifique qui vous donnera de nombreuses sueurs froides !

La série en résumé :

Kristen Bouchard est une psychologue âgée d’une trentaine d’années, mère de quatre fillettes. Son mari est alpiniste à l’autre bout du monde et elle travaille régulièrement comme prestataire en tant que psychologue médico-légale pour le bureau du procureur du Queens. L’affaire pour laquelle elle témoigne cette fois-ci concerne un homme accusé d’avoir tué sept personnes. Il plaide la démence et sa femme affirme qu’il est possédé par un démon. Kristen demande plus de temps pour analyser l’accusé, mais le procureur la presse de confirmer son précédent témoignage, qui stipulait que l’accusé était bien conscient de ses actes. Elle refuse et cesse de collaborer avec le bureau du procureur, même si elle a encore un prêt étudiant très conséquent à rembourser. Le soir-même, elle est approchée par David Acosta, un homme qui se présente comme travaillant avec l’église. Il lui demande de l’aider en apportant son expertise en tant que psychologue pour démêler la folie de la possession. Elle accepte

Avec : Mike Colter (David Acosta), Katja Herbers (Kristen Bouchard), Maddy Crocco (Lexis Bouchard), Michael Emerson (Leland Townsend), Aasif Mandvi (Ben Shakir)...

