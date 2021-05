Evil - S01 E04 - Jeux d'enfants

L’équipe est appelée pour évaluer un enfant de 9 ans, Eric, qui est devenu un danger de mort pour sa famille. Il a tenté d’empoisonner ses parents, mordu sa grande sœur jusqu’au sang, et la vue de sa petite sœur de quelques mois le trouble. La famille vit dans la peur, leur vie est un véritable enfer. Kristen et David ont du mal à admettre qu’un enfant de 9 ans puisse être un psychopathe ou être possédé par un démon, mais lorsqu’Eric en arrive à tenter de noyer sa petite sœur dans la piscine avec le calme et l’impassibilité d’un tueur, ils révisent leurs positions.