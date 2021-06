Evil - S01 E09 - Au nom de la vérité

Caroline Hopkins attaque David et l’archidiocèse en justice et les accusent d’avoir raté son exorcisme. Une avocate de l’archidiocèse, Renée Harris, se porte volontaire pour défendre David. Ils se connaissent depuis longtemps car Renée est la sœur cadette de Julia, l’ex-petite amie de David. Kristen découvre qu’Andy est de retour de l’Everest. Durant la nuit, ils se rendent compte qu’un chat errant s’est introduit dans la maison et ce dernier semble détester Kristen.