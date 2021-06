Evil - S01 E10 - Les nouveaux gourous

Des collégiennes ne peuvent plus s’arrêter de chanter une mélodie. Kristen, Ben et David sont sur la piste d’une influenceuse mode et maquillage sur internet, qui s’est servie de la mélodie en fond dans une de ses vidéos. Ben y découvre une fréquence très élevée entendable par les moins de 25 ans seulement, qui incite les adolescents à se suicider et à se battre les uns contre les autres. Les jeunes filles touchées commencent d’ailleurs à s’enfoncer des objets pointus dans les oreilles pour faire cesser le bruit qui les obsèdent. Lila, la propre fille de Kristen, est touchée.