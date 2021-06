Evil - S01 E11 - La fille hantée

Gravement blessé après son agression, David est soigné dans un hôpital. Tourmenté par des visions étranges et effrayantes, il tente de lutter contre des créatures qui veulent le tuer. Kristen et Ben font leur possible pour retrouver son agresseur. Grâce à Mira, ils découvrent qu’il s’agit de Ghana, un codeur informatique spécialisé dans les jeux en ligne. David l’avait rencontré, il y a quelques années, et il était convaincu qu’il était possédé. En menant leur enquête, Ben, Kristen et Judy, psychologue, qui travaillait à l’époque avec David, comprennent que Ghana a créé le jeu «La fille hantée» et ils décident de lui tendre un piège.