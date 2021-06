Evil - S01 E13 - Danse avec le diable

Kristen rêve. Elle combat ses démons. Mais quand elle voit le démon à cornes dans son couloir et Lexis qui crache du sang, elle se réveille terrorisée. Orson vient devant chez elle et l’intimide. Il est de mèche avec Leland. Kristen demande à sa mère de choisir entre sa famille et Leland. Sheryl choisit l’amour. Leland la demande d’ailleurs en mariage et elle accepte. Pour mettre ses filles à l’abri, Kristen fait installer une alarme par Ben et change les serrures de sa maison. Parallèlement, Kurt appelle Kristen et son équipe pour une de ses patientes, persuadée que l’un de ses fœtus est possédé par le démon.