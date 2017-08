Les experts : Manhattan - Episode 3 Saison 08 - Business familial  

Deux voleuses de voitures insaisissables, spécialisées dans les Ferrari, sévissent à New York. L'une d'elles est retrouvée morte dans le coffre d'une voiture qu'elle avait volée la veille. Le tableau de bord porte des traces de poudre et on retrouve un appareil électronique écrasé, mais la cause de la mort reste une énigme pour Sid. On interroge les victimes des vols, dont Nathan Purdue, le propriétaire de la Ferrari retrouvée avec le cadavre. Mais ce n'est pas sa vraie voiture. Adam reconstitue l'appareil qui servait à déverrouiller les codes antivol des voitures. Il porte une emprunte qui mène à un voleur chevronné : Arthur Noonan. La victime était sa fille, Michelle, qui travaillait avec sa sœur, Nicole. Audrey, la troisième sœur, ne participe pas aux vols familiaux.