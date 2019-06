Les experts : Manhattan - Saison 08 Episode 18 - Mort imminente

Mac est étendu sur le carrelage d’une pharmacie, une balle dans le dos. Il est opéré d’urgence, dans un état très critique. Dans son inconscience, il rencontre les personnages clé de sa vie. D’abord Claire qui l’accueille au seuil de l’autre monde. Tout en lui réaffirmant son amour, elle l’incite à rester parmi les vivants. Vingt-quatre heures plus tôt, avec Flack, Mac arrête Luke Shelton, suspect de braquage de banque. Mais rien ne permet de l’incriminer. Il est relâché et confié à son grand-père Hank, venu le chercher. Mac poursuit ses entretiens rêvés avec Jo à qui il confie son amour des gens, puis avec Adam avec qui il s’accorde un moment de légèreté et de détente inhabituels. Grace à une chemise, Lindsay et Sheldon identifient le braqueur : Hank, le grand père de Luke, qui se sent mal à l’issue de l’interrogatoire. Mac parti lui acheter un médicament tombe en pleine attaque de pharmacie et abat l’agresseur. Mais sa complice lui tire dans le dos et tue le pharmacien. Alors que Sid le convainc de s’accrocher à la vie dans un entretien rêvé, l’état de Mac, toujours en salle d’opération, reste très critique. La tueuse est identifiée : Teena Milford. Mac parle en rêve avec Flack qu’il absout de sa vengeance exercée trois ans plus tôt contre l’assassin de Jess. Puis c’est le tour de Sheldon, qu’il exhorte à fonder une famille, chose qu’il ne s’est lui-même pas accordé le temps de faire. Teena est capturée par Flack qui ne commet pas l’erreur de venger Mac. Ce dernier parle en rêve avec Lindsay et Danny de leur désir de changer de vie et leur accorde son soutien sans réserves. Alors que Christine est à son chevet, il a, entre la vie et la mort, une dernière conversation avec Claire. Elle le somme de ne pas abandonner la partie et de choisir de vivre heureux, sans elle. Mac se réveille, Christine auprès de lui. Six mois plus tard, il retrouve toute l’équipe au travail.