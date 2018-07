Les experts : Manhattan - Saison 08 Episode 8 - De vieilles connaissances

Le Juge Corsica est assassiné en pleine rue alors qu'il était sur la scène de crime d'un meurtre commis un an auparavant. C'est un homme circulant à vélo qui l'a tué. Les soupçons se portent rapidement sur Victor Markov, grand ponte de la Mafia russe dont le procès était présidé par le Juge Corsica. Le cycliste qui a tiré sur le juge a percuté une voiture grise. Le propriétaire de la voiture grise est retrouvé : c'est Pavel Danshov, un des gorilles de Markov. Danshov nie être l'auteur du meurtre. Il prétend que Corsica n'était pas très honnête. Danshov le suivait partout et essayait d'obtenir des infos compromettantes à son sujet pour que Markov puisse le faire chanter et influer sur le dénouement du procès. Le cycliste percuté est retrouvé : c'est Nicholas Albertson. Ce jeune homme de 22 ans a été condamné quelques années auparavant par le Juge Corsica et a été envoyé à la Prison pour jeunes délinquants à la Prison de Forrest Brooke. Jo Danville découvre bientôt que le Juge Corsica avait passé un accord avec le directeur de cette prison pour envoyer pleins de jeunes à Forrest Brooke et toucher en échange des pots-de-vin. Albertson voulait se venger et il a tenté de tuer le juge avec l'aide de Tommy Hill, co-accusé dans l'affaire du vol. Mais ce n'est pas Albertson qui l'a tué. C'est Tommy Hill. Albertson a essayé de l'empêcher, mais il est arrivé à vélo trop tard sur le lieu du crime. Curtis, le présumé violeur de Wahington, est toujours en prison. Jo Danville lui promet que cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. Lindsay est appelée à témoigner lors de l'audience préliminaire. Au cours de l'audience, elle explique que la victime, Ali Rand, ne pouvait pas avoir le taux de GHB qu'on a constaté 10 heures après avoir été prétendument agressée par Curtis. Après la révélation de cette information troublante, le juge décide de réduire la caution de Curtis de 500 000 dollars à 25 000 dollars