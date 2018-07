Les experts : Manhattan - Saison 08 Episode 9 - ... les grands remèdes

Après la mort du témoin principal dans l’affaire du violeur de Washington, Jo reprend officieusement les éléments du dossier et se retrouve confrontée à son passé au labo scientifique du FBI à Washington, et notamment à Frank Waters, qu’elle avait été obligée de renvoyer du FBI après qu’il a tenté de couvrir son erreur lors d’un test ADN. Ce vice de procédure avait conduit à la libération de John Curtis, qui, deux ans plus tard, vient à nouveau d’être libéré sous caution à cause du témoignage de Lindsay. Bien déterminés à ne pas laisser Curtis s’en sortir et recommencer à violer, Mac et son équipe, aidés de Jo, reprennent l’enquête.