Les experts : Manhattan - Saison 09 Episode 2 - A vif

Une femme est retrouvée morte dans une cabine d’ascenseur, après que Leonard Brooks l’y ait littéralement faite cuire. Un homme meurt brûlé vif de l’intérieur dans le parc, alors qu’il mangeait son sandwich. Mac et son équipe tentent alors de comprendre ce qui liaient ces victimes entre elles et à Leonard Brooks, qui reste introuvable. Lorsqu’ils comprennent qui sera sa prochaine victime, il ne leur reste que peu de temps pour agir et lui sauver la vie in extremis.