Les experts : Manhattan - S03 E05 - Filles d'Enfer

Voilà un an que Carensa Sanders est Suicide Girl sous le nom d'Omen Suicide quand on la retrouve, à la sortie d'un concert punk où elle s'était produite avec ses amies, couverte de sang artificiel et le crâne défoncé à coups de talons aiguilles. Lindsay et Danny s'initient au monde sulfureux et déjanté des Suicide Girls, phénomène punk émergeant. Mais le mobile du meurtre reste bien traditionnel: la jalousie assassine de Y-Monster, un jeune tatoueur. Mac et Stella se penchent sur le meurtre de Chopper Tevis, champion de basket de rue, ex-junky gagné par la foi. Le même soir, il remporte un trophée prestigieux, se fait casser la jambe par un petit caïd pour qui il a refusé de se coucher, et finalement, il est achevé par un couple de touristes rendus paranoïaques par une agression, à qui il demandait du secours, et qui venaient de l'applaudir sur le terrain.