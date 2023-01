Les experts : Manhattan - S03 E08 - Trois kilos de moins

Deux amateurs de paintball s'affrontent dans une ruelle. Soudain, les billes de peinture laissent place à des balles réelles, mortelles pour Kym Tanaka, tandis que Cyrus Menlo, son adversaire, lui aussi blessé, semble s'être volatilisé. Des traces de sang, une balle retrouvée et des traces de cocaïne noire mettent l'équipe de Mac Taylor sur la piste d'un trafic de drogue. La cocaïne permet de remonter à une saisie opérée par Flack et son équipe six mois auparavant...