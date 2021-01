Les experts : Manhattan - S03 E12 - Meurtres en silence

Alertée par une vibration inhabituelle du parquet, Gina Mitchum découvre le cadavre de sa fille de dix-neuf ans, Allison, tuée d'une décharge de chevrotine aux pieds de sa petite sœur Elizabeth, un bébé. Les Mitchum, parents et filles, sont tous sourds. Tandis que Lindsay déserte la scène de crime, Mac découvre bientôt qu'Elizabeth est la fille d'Allison et se met en quête du mystérieux père. Mackenzie, jeune patineuse promise à la gloire, est morte sur la patinoire où elle s'entrainait inlassablement. Gravés dans la glace, des symboles physiques mettent Stella, Sheldon et Danny sur la piste d'un ingénieur dont le bureau surplombe la patinoire. Son trop d'empressement à résoudre scientifiquement les problèmes de patinage de Mackenzie causèrent sa mort accidentelle. Lindsay confie à Stella les raisons de son comportement: elle fut autrefois victime d'un terrible crime où toutes ses amies trouvèrent la mort. Le père d'Elizabeth est un ex compagnon de lycée d'Allison, Cole Rowen, s