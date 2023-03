Les experts : Manhattan - S03 E13 - Obsession

Le cadavre d'Alex Martin, agent immobilier, gît dans l'un des appartements vides qu'il gérait. Autour de lui, tout laisse à penser qu'il était l'auteur d'un enlèvement dont la mystérieuse victime, une femme, a disparu. Non loin de là, dans Central Park enneigé, se déroule une course où de jeunes New-Yorkais jouent le rôle de chiens et des chariots de supermarché, celui de traîneaux. Danny et Sheldon enquêtent sur la mort de l'un des participants, Bruce Abbott, retrouvé près de son chariot, le crâne défoncé d'un violent coup de pied administré par une unijambiste.