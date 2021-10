Les experts : Manhattan - S03 E15 - Voleuse de luxe

Tandis qu'une jolie voleuse opère dans une cabine d'essayage d'un magasin de luxe, Jeff Zegers, l'agent de surveillance, est tué d'une balle en plein cœur. Les soupçons de Danny et Stella s'orientent naturellement vers cette voleuse inconnue. Mac et Sheldon tentent de comprendre comment un brillant étudiant, Brian Miller, est venu mourir en pleine nuit au fond du labyrinthe de verdure de l'Arboretum, une cuiller plantée dans la gorge après avoir été roué de coups. A-t-il été tué lors d'une cérémonie de la société secrète "Rois et Fantômes" dans laquelle il s'était infiltré et dont il comptait révéler l'existence au grand jour? Reed Garrett qui était un ami de Brian permet d'établir que ce dernier passait des examens pour d'autres étudiants, moyennant finances. C'est ce qui a amené son compagnon de chambre, Eddie Williams, à l'assassiner. Danny et Mac retrouvent la voleuse, Ava Brandt, et démasquent du même coup l'assassin: Chris Campbell, un employé du magasin qui tentait de protéger