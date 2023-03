Les experts : Manhattan - S03 E17 - L'arche de Noé

Noé Hubler gît, une balle dans la poitrine, sur un matelas de billets de vingt dollars. Chez lui, Mac et Danny découvrent une arche grandeur nature dans laquelle animaux et passagers attendent le déluge, annoncé pour le dimanche suivant. Sheldon et Stella enquêtent sur la mort d'un homme-cigarette asphyxié par les fumées de son costume. S'il manifestait contre les méfaits du tabac, c'était pour mieux vendre le nouveau produit de la firme où il travaillait : une cigarette verte censée protéger la santé des fumeurs.