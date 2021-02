Les experts : Manhattan - S03 E22 - Soeurs de sang

Deux enfants de chœur découvrent le cadavre d'un ange dans l'allée centrale de l'église. On ne tarde pas à identifier le jeune homme qui se cache dans ce costume. Toby Finch tentait de remporter le concours de la cascade la plus folle lancé sur Internet, avec 100 000 dollars à la clé. Les cordes du harnais grâce auquel il pensait voler ont été sabotées. Scott Valens arrive de Philadelphie pour une affaire non résolue datant de dix ans mettant en cause Stella Bonasera. Son ADN se trouve sur des indices de l'époque. Mac Taylor, en bute à une enquête interne relative à la mort de Clay Dobson, suit les deux affaires. Un petit appareil vidéo qui équipait le harnais de Toby permet d'établir qu'il a lui-même trafiqué ses cordes, et que c'est sa quête de la célébrité à tout prix qui l'a tué. L'ADN de Stella est arrivé sur les indices de Philadelphie dans un médaillon qui contenait son sang et que portait Mindy, la sœur d'élection avec laquelle elle a grandi en famille d'accueil. En même tem