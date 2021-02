Les experts : Manhattan - S03 E24 - Journée blanche

Au matin, dans un entrepôt de Brooklyn, Flack et ses hommes procèdent à une saisie record de cocaïne. Après une fusillade nourrie avec la bande de Gavin Wilder, ils découvrent son cadavre. Colm Gunn est devenu chef à sa place après l'avoir abattu quelques heures auparavant. La drogue est acheminée dans les locaux de la police sous la surveillance de Mac. Danny, prenant la place de Lindsay restée endormie chez lui après leur nuit d'amour, rejoint Adam sur la scène de crime de l'entrepôt. Ils y sont pris en otages par un complice de Gunn, qui exige la libération de ses camarades de l'ex-Ira. Mais ce n'est qu'une diversion. Dans les locaux de la police, Gunn et ses hommes déguisés en employés du gaz s'emparent de la drogue après avoir évacué tout l'immeuble, faisant croire à une fuite de gaz. Danny et Adam parviennent à se libérer, secourus par Flack qui accourt ensuite prêter main forte à ses amis. A son arrivée, Mac, Sheldon et Stella.ont déjà déjoué les plans des audacieux trafi