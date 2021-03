Les experts : Manhattan - S04 E01 - Du sang pour la liberté

De retour de Londres, Mac rejoint son équipe sur la statue de la Liberté maculée de sang. A l'intérieur, le cadavre d'une femme agent de sécurité (son coéquipier reste introuvable). Une lunette de vision panoramique ensanglantée est braquée, bloquée avec une corde de piano, sur un homme embaumé. Sur son maillot de corps, est écrit "deux autres vont mourir". Dans sa gorge une pièce de boîte à musique qui met Danny et Stella sur la piste de Nova Kent. Le mort embaumé, Damion Brock, habitait un immeuble où Stella avait enquêté un an auparavant sur le meurtre non résolu d'une jeune femme, Marie Casimira. Elle y retrouve le concierge, Morton Brite, qui fut un temps soupçonné. Brock a été torturé. Sur le répondeur de Brock, un appel téléphonique met les policiers sur la piste d'une deuxième victime, Lee Nakashima, près de qui Mac et Danny retrouvent un téléphone qui renferme les images d'un interrogatoire là aussi très violent.