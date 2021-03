Les experts : Manhattan - S04 E05 - Enquête virtuelle

Un vieux gardien de nuit qui dansait le tango au milieu des mannequins entreposés découvre le cadavre d'une jeune femme costumée. Elle a une balle dans le front, les poignets liés, porte des traces de torture, et surtout, elle est entièrement transformée en Venus, la vedette de "Second Life", un univers virtuel. Piloté par Adam, Mac plonge dans cet univers à la recherche de Venus. Ils découvrent l'identité de la victime, Cheryl Miller, dont Venus était la création, et font la rencontre de Johnny O'Dell qui entretenait avec elle une relation passionnée autant que virtuelle sous le nom de Don-One-Two-Three. Johnny est assassiné à son tour d'une balle dans la tête. Les projectiles permettent d'identifier une arme et de relier l'affaire à l'assassinat d'un juge du New Jersey. L'équipe soupçonne un tueur professionnel de se servir de Venus pour approcher ses proies, tandis qu'elle continue d'être active dans "second Life" bien que Cheryl soit morte. Elle est notamment en relation sur Se