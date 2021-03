Les experts : Manhattan - S04 E06 - Retour à la mort

Une main sortie de terre agrippe la cheville d'un fossoyeur. C'est la nuit d'Halloween. Les Zombis défilent dans les rues de Manhattan. L'un d'entre eux s'écroule, mort pour de bon, le crâne défoncé. Lindsay et Danny sont appelés à Amityville où selon les apparences, Gil Duncan a massacré sa femme et ses deux fils à coups de fusil avant de se donner la mort. Sa petite fille Rose qu'on croyait disparue est cachée dans un couloir secret, blessée. Alors qu'elle inspecte la maison, Lindsay est surprise par une vieille femme qui s'enfuit aussitôt. Plus tard, Lindsay reconnaît Betty Willems, l'ancienne propriétaire, dans les journaux qui rapportaient le suicide de son mari et la disparition de sa petite fille trente et un ans auparavant. Sheldon confirme que la famille Duncan a été massacrée par un agresseur extérieur. Le zombi mort s'appelle Dexter Nevins. Mac et Stella, qui remontent la piste d'une poupée vaudou et d'un cercueil en jute, découvrent l'arnaque à l'assurance montée par le fa