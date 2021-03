Les experts : Manhattan - S04 E08 - Le baiser de la méduse

Sur un podium publicitaire en plein Times Square, une jeune femme danse dans un verre géant, quand soudain une pluie de balles de tennis s'abat sur les fêtards. Jenna Donovan git dans le verre, apparemment électrocutée. Le Club Prowl vient d'être dévalisé par des braqueurs qui ont fait deux victimes. Ted est mort en leur résistant et Danny accompagne Brandi, la barmaid blessée d'une balle dans la tête, dans une ambulance avec son fiancé Paul. Flack, Stella et Lindsay, tout d'abord sur la piste du tireur de balles de tennis, découvrent bientôt que Jenna se livrait à un trafic d'héroïne, et soupçonnent une de ses clientes avec qui elle s'était battue peu avant sa mort. Mais elle a été empoisonnée par des méduses microscopiques que Lia, coorganisatrice de l'événement publicitaire, destinait à Damien pour se venger qu'il s'attribue tout le mérite de la campagne. Mac, Danny et Jessica découvrent que Paul n'est pas le fiancé de Brandi, mais l'un des braqueurs, qui enlèvent le frère du médeci