Les experts : Manhattan - S04 E10 - Les cicatrices du passé

Mac découvre un corps momifié, pendu dans un bureau vide du Tribune Building de Chicago, la ville où il a grandi. Il est au terme du jeu de piste que son mystérieux harceleur au trois-trois-trois a organisé pour lui. Ce corps est celui de Bobby Toole, un truand qui, trente ans auparavant, tua à coup de poing un de ses copains, Will Davis. Pendant ce temps-là, à New York, le reste de l'équipe enquête sur le meurtre d'un conducteur de métro et le détournement de sa rame. Sans identifier l'assassin, ils s'aperçoivent que c'est le harceleur au trois-trois-trois. Les analyses de certaines traces apprennent à Mac que tout est lié à la mort tragique de Will.