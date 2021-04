Les experts : Manhattan - S04 E12 - Fées d'hiver

Deux amoureux batifolent dans la neige artificielle des jardins de l' Hôtel Dorothea, quand un château de glace s'écroule, révélant le cadavre de Fiona Chisholm, la riche propriétaire du palace, à la réputation acariâtre. Elle est morte, le cœur gelé par l'azote liquide utilisé pour fabriquer la neige. Détestée de tous, nombreux sont ceux qui se réjouissent de sa mort. Un bus scolaire freine brusquement. Le chauffeur relève la tête pour découvrir une jeune femme écrasée entre son bus et le taxi qu'il a percuté. Danny et Mac comprennent qu'elle était déjà morte et que son cadavre avait glissé du toit du bus. Elle est en chemise de nuit et porte le nom "Wendy" peint sur la poitrine. Son vrai nom est Leslie Wright. Grace au petit chien de Fiona, et après avoir soupçonné la concierge de l'hôtel et le président véreux d'une œuvre de charité, Lindsay, Stella et Flack incriminent un vendeur de marrons à qui l'irascible hôtelière avait interdit les abords de son hôtel. C'est au cours de leur v