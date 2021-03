Les experts : Manhattan - S04 E13 - Dent pour dent

Une passante est abattue en pleine rue au moment où elle s’achetait des fleurs. Dans la plaie consécutive au coup de fusil, on retrouve un morceau de dent. Pratiquement au même moment et tout près, on retrouve un juge sauvagement assassiné à coups de crosse. Il n’en faut pas plus à Mac et aux membres de son équipe pour tenter de trouver un lien aux deux crimes, tout en essayant d’en trouver le meurtrier. Parallèlement, Danny qui devrait être de service ne s’est bizarrement pas présenté à son bureau et Flack décide de comprendre les raisons de l’absence de son ami.