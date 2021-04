Les experts : Manhattan - S04 E14 - Toilettes funèbres

Un camion de pompiers fonce vers un incendie. Un corps en flammes vient heurter de plein fouet son pare-brise. Sur le corps calciné, Mac et Danny trouvent de maigres indices qui les plongent dans le monde des lugeurs de rue. Une passante pressée ouvre la porte d'une cabine de toilettes publiques automatiques. Une trombe d'eau s'abat sur elle, libérant le corps d'une jeune femme noyée, Vanessa Matlyn, qui semble avoir été agressée au couteau. Sid retrouve sous ses ongles des traces du sang de Seth Riggin, pourtant en prison depuis cinq ans pour une agression similaire. L' agresseur, chose extraordinaire, aurait le même ADN que Riggin, que Mac aurait donc fait arrêter injustement? Demon, le lugeur de rue calciné a-t-il été assassiné par ses rivaux Mercury ou Concrete Cowgirl? Non, car Danny et Lyndsay démontrent l'accident. Par contre Seth Riggin a bien utilisé Vanessa pour simuler l'agression qui l'aurait disculpé. Malheureux concours de circonstances, un entrepreneur furieux de n'avoir