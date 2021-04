Les experts : Manhattan - S04 E15 - Madame X

La police de New York recherche activement Madame X, une tueuse professionnelle aussi insaisissable qu'impitoyable. Une voix anonyme met les experts sur la piste de son cadavre dans un bâtiment désaffecté. Elle a été tuée avec un couteau de combat des forces spéciales dont le propriétaire est Russ Mac Henry, fils d'une victime de la tueuse. Déshydratée, enchaînée, droguée, montrant des stigmates d'un alitement prolongé, la victime n'est pas Madame X, mais Katie Mann, à qui la tueuse a infligé une longue et atroce chirurgie afin de la conformer à son image et faire croire à sa propre mort. Katie Mann était l'assistante d'une collaboratrice du maire, Jordan Gates, une connaissance de Mac Taylor qui travaille à l'organisation d'un grand événement prévu le soir même, en présence du maire et de nombreuses personnalités. Mac et ses équipiers savent que Madame X va frapper, sans connaître précisément sa cible. Ils parviennent à déjouer l'assassinat, mais Madame X réussit à s'enfuir. Mac est c