Les experts : Manhattan - S04 E17 - En haut de l'affiche

Alors que ses collaborateurs, son labo et ses équipements doivent subir un contrôle effectué par l’une de ses anciennes relations assez « service-service », censée leur accorder une accréditation, Mac est confronté à deux victimes échouées sur la plage, à un jour d’intervalle. La première est à moitié dévorée par un requin, ce qui, au départ, ressemble fort au début du film « Les dents de la mer ». L’ennui c’est que le requin qui pourrait être le meurtrier est mort à côté de sa prétendue victime. Il s’avère que c’est la chair du cadavre de la jeune femme empoisonnée, qui, ingérée, a tué le squale. Grâce à son ex-collègue surveillante, qui tente encore, après tout ce temps, quelques travaux d’approche, Mac apprend qu’un mois auparavant, on a déjà retrouvé un homme, mort dans des conditions identiques. Il s’agit pour lui de trouver le lien entre ces divers meurtres sachant que chacun des corps porte sur la nuque une lettre et des chiffres gravés à la pierre.