Les experts : Manhattan - S04 E19 - Baiser mortel

Tandis que le tueur au taxi qui terrorise New York fait une nouvelle victime, Dugan Scott, remuant supporter des New York Empires inscrit du centre du terrain un panier qui lui rapporte un million de dollars, avant de s'écrouler mort, empoisonné, sous les yeux de Danny et Flack qui assistaient au match. Le tueur au taxi a abandonné le corps de sa dernière victime dans une fontaine où Stella découvre une punaise magnétique qui la met sur la piste d'un compagnie de taxi. Sheldon y recueille un échantillon ADN qui permet de faire le lien avec le tueur, mais sans pouvoir l'identifier. Mac subit une grosse pression des médias, Reed en tête. Dugan Scott était un personnage déplaisant dont Paula avait fait les frais des moqueries deux ans auparavant, alors qu'elle était obèse. A force de régimes et de haine, elle est devenue une des pom pom girls des New York Empires afin d'accomplir sa vengeance en donnant à Dugan le baiser empoisonné fatal. L'étau se resserre autour du tueur au taxi. On app