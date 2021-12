Les experts : Manhattan - S04 E21 - L'homme de l'intérieur

Mac Taylor rejoint Joe, le braqueur d'une banque où le hold-up a tourné à la prise d'otages. Le directeur de la banque git mort dans la salle des coffres, mais Joe crie haut et fort qu'il ne l'a pas tué. La présence de Mac Taylor est une de ses exigences. Il compte que ce dernier prouve son innocence. Avec les moyens du bord, Mac réussit à rassembler des indices balistiques et des traces tout en négociant la libération d'otages. Mais le groupe d'intervention qui prône une résolution musclée accentue la pression. Joe semble lui-même sous la pression d'un complice extérieur. C'est alors qu'on découvre le cadavre de la femme du directeur de la banque à son domicile, attachée, une balle dans la tête qui correspond à celles qui ont tué son mari, tirées par une arme rare et très sophistiquée, mais pas à l'arme de Joe qui se trouve disculpé. L'arme du crime met l'équipe de Mac Taylor sur la piste d'un certain Derrick James et le scénario s'éclaircit: des braqueurs ont enlevé le directeur et s