Les experts : Manhattan - S05 E01 - La femme de l'extérieur

Mac Taylor remonte à la surface de l'eau tandis que son équipe le cherche après qu'il a été pris en otage par "Joe" à l'issue d'un braquage de banque. Il regagne la rive et parvient à alerter Stella en arrêtant une automobiliste. On retrouve le corps de Derrick James, une balle dans la joue, dans la voiture immergée dont Mac est parvenu à s'extirper. C'est Joe qui a tué Derrick, son complice, qui avait essayé de le doubler. Joe n'est toujours pas en possession du butin du braquage. Son numéro de téléphone découvert par Hawkes et une barrette de petite fille permettent d'espérer connaître sa véritable identité, et montrent qu'il a un autre complice. C'est alors qu'Adam découvre que Joe roule à bord de la voiture de la propre sœur de Flack, Samantha, que cette dernière avait prêtée à une copine, Lauren Salinas. On retrouve la voiture avec, dans le coffre, le corps de Lauren qui était la petite amie de Derrick, et que Joe a torturée pour qu'elle lui dise où était caché le butin. Mac et Stella découvrent enfin que Joe s'appelle Ethan Scott, et qu'il s'apprête à s'enfuir avec sa femme et sa fille, après avoir récupéré le butin resté caché dans la banque même, où Lauren travaillait comme guichetière. Stella parvient à convaincre sa femme, qui ignore tout des activités de son mari, de collaborer à son arrestation, sans violence, sur le quai de la gare d'où ils allaient s'enfuir au Canada.