Les experts : Manhattan - S05 E03 - Turbulences

Alors que l'avion qui l'emmène vers Washington traverse des turbulences, Mac Taylor, alerté par le comportement des hôtesses découvre le cadavre d'un policier fédéral de l'air poignardé à la gorge dans les toilettes, dépouillé de son arme et de ses papiers. Prétextant un malaise grave de passager, l'avion fait demi-tour vers New York où Mac envoie empreintes et photos du mort à son équipe par téléphone satellite. Le mort identifié, Anton Greenway, est un vrai trafiquant de drogue en cavale, et un faux policier de l'air. Le vrai, Roger Stockwell, est retrouvé dans sa chambre d'hôtel, une balle dans la tête. L'avion atterrit à New York. Le meurtrier de Greenway fait forcément partie des passagers de l'avion, mais Mac Taylor et son équipe ne peuvent les retenir, faute d'indices suffisants, bien qu'Adam ait retrouvé l'arme du policier de l'air, et Stella et Sheldon ses papiers volés ainsi que 250 mille dollars canadiens. Mais on peine à identifier l'arme du crime qui a laissé deux marques dans la mandibule de la victime. Adam découvre une trace de rouge à lèvres sur un emballage de préservatif qui permet de remonter à l'une des hôtesses de l'air, Susan, maîtresse de Greenway. De plus, l'arme du crime est identifiée: c'est un insigne d'hôtesse. Alors qu'elle l'aidait à fuir vers le Canada, une dispute éclata entre Susan et Greenway qui tentait de l'utiliser pour détourner l'avion. Mac et Flack la rattrapent in extremis avant qu'elle s'enfuie pour Paris.