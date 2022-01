Les experts : Manhattan - S05 E10 - Mauvaises ondes

Un fourgon blindé cale à un feu rouge en plein Manhattan et l’un des convoyeurs meurt victime d’auto combustion. Curieusement aucun billet n’ait volé et tout porte à croire qu’il s’agit d’une fausse attaque. L’autopsie révèle que la victime a succombé à des brûlures intenses dignes d’un micro ondes La scène de crime se situe dans le quartier de l’Empire State Building, quartier surnommé le Triangle des Bermudes à cause des émissions d’énergie micro ondes très fortes provenant des antennes placées sur le toit du bâtiment.